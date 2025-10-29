В Севастополе вспоминают трагедию линкора «Новороссийск»

29 октября исполнилось 70 лет со дня гибели линкора «Новороссийск». Мощный взрыв, который произошёл ночью под корпусом корабля, привёл к его быстрому затоплению. На борту находилось свыше полутора тысяч моряков, более шестисот из них отдали жизни, до последнего выполняя свой воинский долг.

Согласно штатному расписанию, экипаж линкора составлял 1542 человека (68 офицеров, 243 старшины, 1231 матрос).

«Мужество экипажа навсегда вписано в историю флота, города и всей страны. Сегодняшний день, день скорби и памяти беспримерности героев Черноморского флота – моряков линкора «Новороссийск», чья отвага и самоотверженность стали примером верности, мужества и любви к Родине», – отдавая дань памяти героям-черноморцам, отметил вице-спикер Законодательного собрания Севастополя Илья Журавлёв.

На Графской пристани в память о погибших моряках состоялась церемония спуска на воду траурных венков. На Братском кладбище – траурный митинг и заупокойная лития.

Андрей Крымский

Фото: novorossiysk-linkor.ru

