159 обращений поступило в горизбирком за время выборов

В ходе голосования на выборах губернатора Севастополя в городскую избирательную комиссию поступило 159 обращений. В основном они касались вопросов местонахождения участков, отображения списков избирателей, возможности голосовать дистанционно, пояснили в избиркоме.

Единственная жалоба, с которой обратился один из кандидатов, была признана не обоснованной.

В целом, избирательная кампания прошла очень спокойно, без нарушений, без происшествий, — сообщила председатель СГИК Нина Фаустова.

Комиссия сегодня официально утвердила результаты голосования:

Развожаев М.В. 81.73% (194 995 голосов)

Журавлёв И.Г. 5.75% (13 719 голосов)

Кушнир Г.Г. 3.90% (9 304 голосов)

Салина И.В. 3.54% (8 451 голосов)

Круглов С.А. 3.29% (7 848 голосов)

Явка на выборах губернатора Севастополя составила 66,96%. Проголосовало 239 598 избирателей.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города