В Гагаринском районе Севастополя открылась новая поликлиника

В Гагаринском районе Севастополя начала работу новая трехэтажная поликлиника №7 по адресу: ул. Тараса Шевченко, 1а.

Структурное подразделение городской больницы №1 построено в рамках нацпроекта «Демография» (региональный проект «Продолжительная и активная жизнь») и «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Учреждение рассчитано на 400 посещений в смену и обслуживает более 37 тысяч жителей. Здесь 128 оборудованных кабинетов с современной мебелью и аппаратурой. Принимают терапевты, врачи общей практики и узкие специалисты: кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, хирург, травматолог, ЛОР, уролог, офтальмолог и другие.

В поликлинике предусмотрена система, где пациент может самостоятельно записаться на следующий приём, не обращаясь в регистратуру. На территории поликлиники оборудована автомобильная парковка для пациентов.

Сложное оборудование (рентген, флюорограф, маммограф) проходит лицензирование, но прием начат. Для удобства на территории установили флюоромобиль.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города