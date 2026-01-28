Уровень инфляции в Севастополе за декабрь 2025 года

Цены в Севастополе в декабре 2025 года, по данным Росстата, выросли на 0,29% к ноябрю.

Годовая инфляция снизилась до 6,75%. Это выше, чем в целом по стране (5,59%), приводит цифры Банк России.

Для сравнения: средний показатель по России в декабре — 5,6% (в ноябре он был 6,64%).

За прошлый год, по данным банка, продукты в Севастополе подорожали в целом на 7,05%, непродовольственные товары почти на 4%, а услуги — на 10%.

• В декабре наиболее заметно подорожали непродовольственные товары. За 12 месяцев эти категории прибавили в

цене больше, чем вся потребительская корзина.

