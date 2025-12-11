«Зумер» стало словом 2025 года

Россия
 По версии портала «Грамота.ру», второе место заняло «выгорание», третье — «ред-флаг».

В шорт-лист вошли 12 слов. Победителя определяли 469 филологов из 23 организаций 20 городов России. Слово «зумер» набрало 42% голосов, «выгорание» — 38%, «ред-флаг» — 37%, «промпт» — 36%.

Зумеры, или поколение Z, — это люди, которые родились в период середины 1990-х–начала 2010-х.

Ольга Сурикова
Фото создано благодаря shedevrum.ai