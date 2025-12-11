За полгода эвакуировано 1546 машин городской инспекцией Севастополя

С начала июня в Севастополе работает городская инспекция дептранса, которая занимается эвакуацией припаркованных с нарушениями машин. Оставлять автомобили «под знаком», где парковка запрещена, может обойтись водителям в круглую сумму.

Информация о стоимости эвакуации, перечне документов, необходимых для возврата автомобиля со специализированной стоянки, а также о видах нарушений, за которые транспортные средства подлежат задержанию, размещена на официальном сайте Правительства Севастополя.

Все задержанные машины доставляются на стоянку ГБУ «Севастопольский Автодор» на улице Мечникова, 73.

На этой же площадке работают инспекторы административной практики и контрольной деятельности, чтобы владельцы задержанных автомобилей могли оформить документы для их возврата по принципу «единого окна».

Ольга Сурикова