Какие подарки на Новый год больше всего бесят россиян

Большинство россиян раздражаются подаркам, связанным с саморазвитием и ЗОЖ – об этом заявили 54% участников опроса. Сюда относятся абонементы на фитнес, йогу, сертификаты на какие-то активные занятия и любые другие подарки, особенно с ограниченным сроком, сообщает RT со ссылкой на исследование среди жителей России.

Такие подарки получившие расценивают, как намеки на то, что им нужно заняться собой и стать лучше.

42% респондентов заявили, что из-за сроков годности чувствуют вину, если не успевают воспользоваться сертификатом или абонементом.

Также не нравятся россиянам подарки, связанные с повседневными мелочами. Так, 31% опрошенных мужчин назвали в числе таких презентов носки. А 34% женщин – миниатюрные пробники духов, которые, по их мнению, вообще нельзя считать полноценным подарком.

В список нежеланных подарков попали мягкие игрушки, декоративные подушки, канцелярские календари.

Каждый третий респондент заявил, что устал от неожиданных сюрпризов, подчеркнув, что это воспринимается только как лишний стресс.

