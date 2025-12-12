В ПСБ рассказали, как бизнесу сэкономить на бухгалтерии и страховых взносах

ПСБ выступил партнером конференции «Изменения налогового законодательства с 2026 года — к чему готовиться. Важнейшие вопросы учёта и налогообложения 2025–2026». Мероприятие, организованное Союзом «Севастопольская Торгово-промышленная палата», собрало предпринимателей, бухгалтеров и юристов, чтобы обсудить ключевые изменения в налоговой политике и механизмах контроля со стороны государства.

Специалисты банка рассказали о флагманских продуктах для предпринимателей и отдельно остановились на новом налоговом режиме для малого бизнеса – Автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН). В качестве эксперимента она стартовала в отдельных регионах еще в 2022 году, но в Севастополе реализация началась только в текущем. ПСБ – один из четырех банков, уполномоченных участвовать в эксперименте на территории Крымского полуострова, поэтому вопросов по организации работы с новым механизмом у аудитории было много.

Главная особенность АУСН – отсутствие у предпринимателя налоговой отчетности и страховых взносов за наемных работников. Всю «бумажную» работу банк берет на себя, самостоятельно относя операции к доходам, расходам или неналоговой базе, после чего передает эти данные в Федеральную налоговую службу (ФНС). В результате малому бизнесу не нужно вести бухгалтерию и считать налог, сдавать декларации и отчеты, платить социальные отчисления за сотрудников. При этом пенсионный стаж и всё, что с этим связано, сохраняются.

«На федеральном уровне ПСБ включился в эксперимент АУСН одним из первых, поэтому с 2022 года у нас уже отработана система взаимодействия с предпринимателями. Для клиентов, которые выберут этот налоговый режим, в ПСБ действует специальная платформа, на которой владелец бизнеса может отслеживать расчет налогов. Все максимально прозрачно, понятно и удобно. Банк берет всю рутину на себя, чтобы наши клиенты могли уделять любимому делу больше времени», – рассказала Анна Саркисян, начальник управления по привлечению и развитию клиентов малого и среднего предпринимательства Севастопольского филиала ПСБ.

Присоединиться к эксперименту могут юридические лица и индивидуальные предприниматели с численностью сотрудников не более пяти человек и годовым доходом до 60 миллионов рублей, которые не применяют другие специальные налоговые режимы. В ПСБ необходимо открыть расчетный счет, подать уведомление в личном кабинете в интернет-банке или мобильном приложении, дождаться результатов проверки от ФНС и в случае одобрения подписать документы. Эксперимент по переходу на АУСН продлится до 31 декабря 2027 года.

РЕКЛАМА

ПСБ

ИНН 7744000912

ERID: 2VfnxvLgqey