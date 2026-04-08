Жительница Крыма координировала ракетный удар по грузовому ж/д в порту «Кавказ» 

25-летняя жительница Симферопольского района координировала ракетный удар по грузовому ж/д в порту «Кавказ»

Ей за это платили переводами на криптокошелек.

Она через Telegram установила контакт с сотрудником ГУР МО Украины и по заданию куратора собирала и передавала сведения о местах дислокации военных объектов, средствах ПВО, передвижениях военнослужащих, а также о нахождении кораблей в акватории Керченского пролива.

Ее информацию использовали для нанесения артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ.

Теперь на нее завели уголовное дело. Ей грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в ЦОС ФСБ.

ФСБ РФ еще раз обращает внимание, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут суровое наказание.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео ФСБ

