Великая Отечественная война день за днем: 8 апреля

8 апреля 1944 года началась одна из крупнейших и решающих операций Великой Отечественной войны – Крымская наступательная операция.

После разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом и Курском в 1943 году стратегическая инициатива на Восточном фронте перешла в руки советских войск.

8 апреля советские войска освободили Армянск, 11 числа вошли в Керчь, 13 апреля был освобожден Симферополь, 16-го – Ялта, 9 мая – Севастополь, а 12 мая остатки подразделений врага были окончательно разгромлены на мысе Херсонес.

16 апреля советские войска вышли к оборонительным рубежам немцев в районе Севастополя. Отчаянное сопротивление немецких частей и выстроенные ими мощные оборонительные линии не позволили занять город сходу. Пришлось выстраивать план генерального штурма, после чего, в результате кровопролитных боёв, 9 мая 1944 года Севастополь был освобождён от немцев.

Основным итогом Крымской стратегической наступательной операции стало освобождение полуострова Крым, освобождение главной военно-морской базы Черноморского флота – Севастополя и, как следствие, восстановление контроля над Чёрным морем.

Поэтому на полуострове 8 апреля отмечается памятная дата – День начала Крымской наступательной операции.

А еще 8 апреля 1945 года летчик старший лейтенант Михаил Девятаев совершил подвиг. Находясь в фашистском плену в лагере «Свинемюнде» и работая близ немецкого аэродрома, он организовал вместе с девятью другими военнопленными захват немецкого бомбардировщика «Хейнкель-111» и успешно перелетел на нем в расположение советских войск.

