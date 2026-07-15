Минздрав Крыма предложил жителям хранить лекарства в поликлиниках во время отключений света

В Минздраве Республики Крым запустили новую меру поддержки для жителей. Если лекарство требует хранения в холодильнике, его можно временно передать в государственную поликлинику или больницу по месту жительства. Для этого препарат необходимо доставить:

в термосумке или сумке-холодильнике;

в оригинальной заводской упаковке;

с инструкцией по применению. В ведомстве заверили, что медицинские организации обеспечат необходимый температурный режим и сохранность препаратов. Инициатива действует для жителей Республики Крым на период отключений электроэнергии.

Для получения оперативной обратной связи обращения необходимо направлять в личные сообщения.

ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» vk.ru/id1098448390

ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» vk.com/a.v.oleinik

ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» vk.com/id864859975

ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии» vk.com/id388011969

ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» vk.com/id864852173

ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова» vk.com/id863352580

ГБУЗ РК «Крымский научно-практический центр наркологии» vk.com/id864865370

ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» vk.com/lukyanov_gospital

ГБУЗ РК «Центр крови» vk.ru/id721795034

ГБУЗ РК «Крымское республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» vk.com/id864863866

ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» vk.com/id864851522

ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.И. Балабана» vk.com/id864901030

ГБУЗ РК «Клиническая психиатрическая больница № 5» vk.com/id864888454

ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая больница» vk.ru/id1056282568

ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6» vk.com/id871697748

ГАУЗ РК «Крымский республиканский стоматологический центр» vk.com/id850629633

ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница № 7» vk.com/s.soldatenko_crimea

ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» vk.com/id864850278

ГБУЗ РК «Симферопольская городская детская клиническая больница» vk.com/id865124801

ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом № 1» vk.com/id864557077

ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом № 2» vk.com/id615620085

ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 2» vk.com/id864555640

ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 3» vk.com/id1086419990

ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 4» vk.com/id864891619

ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 5» vk.com/id880315941

ГБУЗ РК «Симферопольский центр паллиативной медицинской помощи» vk.com/id864858765

ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» vk.com/gbuzrkegb

ГБУЗ РК «Евпаторийский психоневрологический диспансер» vk.com/id864570172

ГБУЗ РК «Евпаторийский родильный дом» vk.com/id855557494

ГАУЗ РК «Евпаторийская стоматологическая поликлиника» vk.com/id864853377

ГБУЗ РК «Керченская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» vk.com/id864867051

ГБУЗ РК «Керченская городская больница № 3» vk.com/id864569527

ГБУЗ РК «Керченский психоневрологический диспансер» vk.com/kpndgodiyak

ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр» vk.com/id801401356

ГАУЗ РК «Стоматологическая поликлиника г. Феодосии» vk.com/id861083646

ГБУЗ РК «Алуштинская центральная районная больница» vk.com/id275149861

ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница № 2» vk.com/id864561066

ГБУЗ РК «Красноперекопская центральная районная больница» vk.com/id890912820

ГБУЗ РК «Судакская центральная районная больница» vk.com/id864565238

ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Армянска» vk.com/id864864050

ГАУ РК «Джанкойская центральная районная больница» vk.ru/id874729053

ГАУ РК «Джанкойская городская поликлиника» vk.com/id864575054

ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная районная больница» vk.com/id667118531

ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница» vk.com/id864604756

ГБУЗ РК «Кировская центральная районная больница» vk.com/id864855717

ГБУЗ РК «Старокрымская районная больница имени академика Н.М. Амосова» vk.com/rv.taushkanov

ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница» vk.com/id708474038

ГБУЗ РК «Ленинская центральная районная больница» vk.com/id864819378

ГБУЗ РК «Нижнегорская районная больница» vk.com/id864850368

ГБУЗ РК «Первомайская центральная районная больница» vk.com/id864567792

ГБУЗ РК «Раздольненская районная больница» vk.com/kalina_ds

ГБУЗ РК «Сакская районная больница» vk.com/id864563336

ГБУЗ РК «Советская районная больница» vk.com/id864570218

ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная больница» vk.com/titovchcrb

ФГБУ «Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России» vk.com/id350048531