Из-за VPN россияне начали праздновать Пасху на неделю раньше

Россия
08-04-2026
Из-за включенного VPN поисковики по запросу «когда Пасха в 2026 году» показывали дату католической Пасхи — 5 апреля. Православная Пасха отмечается 12 апреля.
 
Россияне массово делятся в соцсетях историями о том, как перепутали дату православной Пасхи. 