Илья Журавлёв: поддержка пенсионеров должна выражаться в реальных решениях

Координатор Севастопольского регионального отделения ЛДПР, заместитель председателя Законодательного собрания Севастополя Илья Журавлёв принял участие в заседании Экономического совета ЛДПР, посвященном вопросам поддержки пенсионеров.

Главной темой встречи стала подготовка долгосрочной программы поддержки старшего поколения на 2027–2032 годы. Участники обсудили инициативы, направленные на повышение качества жизни пенсионеров и совершенствование системы социальной поддержки.

В числе предложений — предоставление субсидий на приобретение лекарственных препаратов, введение налоговых льгот для работающих пенсионеров, а также создание более понятной и справедливой системы расчета пенсий без использования сложной системы пенсионных баллов.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что уважение к старшему поколению должно находить отражение в конкретных государственных решениях.

«Пенсионеры — наша гордость. Это они сохранили великую страну. Это с их помощью мы получили образование и воспитание», — отметил Леонид Слуцкий. По словам Ильи Журавлёва, поддержка людей старшего поколения остается одним из ключевых направлений работы партии.

«Есть жизненные приоритеты, которые остаются неизменными. В первую очередь — это забота о людях старшего поколения, и она должна выражаться в реальных решениях, которые повысят качество жизни, обеспечат достойный уровень дохода и уверенность в завтрашнем дне. Именно на это направлены инициативы ЛДПР», — подчеркнул координатор Севастопольского отделения партии. В ЛДПР отмечают, что предложения, сформированные по итогам заседания Экономического совета, станут основой дальнейшей работы партии по совершенствованию мер социальной поддержки пенсионеров.