На выборах в Севастополе этой осенью бюллетени снова будут считать вручную

На сентябрьских выборах в Севастополе не будут использовать ни дистанционное электронное голосование (ДЭГ), ни комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы).

От ДЭГ Центризбирком отказался из-за особенностей текущей обстановки в регионе — перебоев с электроснабжением и мобильной связью. Проголосовать можно будет традиционным способом — на избирательном участке или на дому при наличии уважительной причины.

Не будет на участках и электронных урн для подсчета бюллетеней. КОИБы вывели из эксплуатации из-за устаревшего оборудования.

В ЦИК ранее объясняли, что заменить их новыми комплексами не удалось из-за санкций.

Председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова заверила, что это не повлияет на организацию выборов.

💬 «Члены участковых избирательных комиссий сохранили опыт работы с традиционным способом голосования», — отметила она.

Напомним, голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Жителям Севастополя предстоит избрать депутатов Государственной Думы, а также депутатов муниципальных советов Балаклавского и Нахимовского районов.