Жители трех корпусов 229 дома на проспекте Острякова боятся, что ремонт водовода создает реальную угрозу целостности их домов

Жители трех корпусов 229 дома на проспекте Острякова пишут во все инстанции и призывают провести проверку законности проведения реконструкции водовода «ВУ-7-ВУ-20, Ду-500 мм» в непосредственной близости от фундаментов их домов.

Ими собраны фото и видео коммунального коллапса, с которым они столкнулись, когда во дворе у них начали менять трубы.

Жильцы среди прочего указывает, что при ремонте водовода нанесен ущерб общему и частному имуществу собственников МКД:

грязевыми потоками и раствором для производства ГНБ затоплены нежилые помещения цоколя

повреждены деревья и кустарники высаженные за счет денег проживающих в этих домах.

Повреждены бордюры и ФЭМ.

А главное, в силу вибраций, подмывания и просадки фундамента от бурения дали трещины стены и потолки входных групп, а также стены в некоторых квартирах.

Наиболее угрожающим фактором является подмывание грунта в непосредственной близости от фундаментов наших домов.

Обращения жители направили в Следственный комитет, прокуратуру Севастополя, Госжилнадзор. В своих письмах они просят на данном этапе приостановить работы до проведения мониторинга состояния фундаментов и несущих стен жилых домов. При этом обязать застройщика провести независимую строительно-техническую экспертизу с последующим возмещением ущерба. Должностные лица, согласно обращению, должны понести уголовную ответственность за нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.

Ольга Сурикова