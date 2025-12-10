Главнокомандующему ВМФ Александру Моисееву присвоили звание «Адмирал Флота»

Такое высокое звание присваивается впервые с 2006 года. Оно приравнивается к званию маршала Советского Союза.

Александр Алексеевич Моисеев в 2018-2019 годах он исполнял обязанности командующего Черноморским флотом ВМФ России. Затем был назначен командующим Северным флотом. А в 2024 году адмирал Моисеев стал главнокомандующим ВМФ РФ.

Он участвовал в 13 дальних походах и боевых службах, включая операции подо льдами Северного полюса. Под его руководством успешно проводились испытания новейшего оружия и стрельбы баллистическими ракетами.

Столь высокое звание подчеркивает важность Военно-Морского Флота и особое внимание к нему со стороны руководства страны.

