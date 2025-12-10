В Общественной палате России призвали создать отечественный аналог Roblox

В Общественной палате России призвали внимательнее относиться к блокировкам популярных игр и создать свой аналог Roblox, чтобы дети не остались без привычного развлечения.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с ТАСС предложил при блокировках очередных сервисов в России «давать альтернативу и развивать российскую платформу».

Эксперты в сфере интернет-игр стараются ситуацию с блокировкой Roblox, не смотря на высвобождение огромной 18-миллионной аудитории, не драматизировать. И напоминают, что в сети есть как минимум пять похожих «песочниц» и доступ к ним открыт. Это – Minecraft, Fortnite Creative, Garry’s Mod, KoGaMa, Blockman Go.

В Госдуме, тем временем, призвали РКН проверить на русофобию американский онлайн-шутер Call of Duty. Депутаты возмутились тем, что в некоторых её эпизодах противниками выставлены русские солдаты.

Андрей Крымский

