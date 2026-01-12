Жители трех домов на Генерала Острякова, 229, переживают, что их придомовая территория останется разрушенной после замены водовода

Как уже писал «Севкор», строительство магистрального водопровода территории многоквартирных домов пр-та Ген. Острякова №№229/1—3 вызвало серьезную волну возмущения у жителей этих домов. Кроме жалоб на полуразрушенную и залитую грязью придомовую территорию, люди переживают, что ремонтные работы создали реальную угрозу целостности их домов.

Жильцы, выкладывая фото и видео треснувших стен в своих квартирах, отмечают, что все началось именно с ремонта водовода. «Дома висят уже в воздухе», — высказывают люди свои переживания. Сначала на трещины на стенах и на плитке в квартирах жаловались хозяева 12 квартир, сейчас уже 17, рассказала «Севкору» жительница дома 229/2 Марина Д.

Каждую неделю, по ее словам, специалисты проводят строительно-техническую экспертизу и фиксацию трещин в квартирах и подъездах.

Она отметила, что в ночь с 11 на 12 января подрядная организация закончила класть трубу, от правительства жителями дома получен ответ, что все строительно-монтажные работы завершены. А находящиеся во дворе открытые котлованы и траншеи огорожены в соответствии с нормами.

Однако в конце года стало известно прокуратура Севастополя добилась расторжения контракта на реконструкцию водовода между 7-м и 20-м гидроузлами с фирмой «СевастопольАвтодор-22» («САД-22»), которая как раз и занималась прокладкой водовода от улицы Генерала Мельника до Хрусталева.

В связи с этим, жители домов боятся, что компания подрядчик не выполнит обязательства приведению в порядок придомовой территории и восстановлении дорожного покрытия. Сейчас, кроме вырытых котлованов, вдоль подъездов местами провалился тротуар, обрушены бордюры, нет возможности подойти к детской площадке, а взрослые и дети вынуждены идти по грязи. И обойти ее практически невозможно.

Сейчас управляющая компания добивается от заказчика работ — ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» обозначить четкий график восстановительных гарантированных работ.

Ольга Сурикова