Оскорбительное голосовое сообщение в мессенджере грозит штрафом

Россия
12-01-2026

Соответствующий случай был рассмотрен судом в Москве.

Женщина отправила в Telegram голосовое с неприятными словами. Собеседница обратилась в прокуратуру, где прослушанный войс расценили как правонарушение по статье КоАП «Оскорбление».

Обидчица вину признала, она получила штраф в размере 3 тыс. рублей.

