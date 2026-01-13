С 1 марта запретят автосписания за подписки без согласия

Онлайн-сервисы больше не смогут автоматически снимать деньги с карт пользователей без их явного согласия. Новые правила вступят в силу 1 марта и коснутся стриминговых платформ, мобильных приложений, онлайн-курсов и маркетплейсов — там автоплатежи давно стали нормой, но и источником тысяч жалоб.

По закону компании обязаны получить четкое разрешение клиента на использование сохраненных данных карт. Если пользователь отказывается от подписки, сервис должен немедленно прекратить все операции с его реквизитами и обеспечить простой, понятный процесс отмены.

