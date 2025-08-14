Жители проспекта Генерала Острякова пожаловались губернатору на стихийную торговлю

Жителей много лет изводит антисанитария, шум, грызуны. Глава города Михаил Развожаев обсудил с людьми, которые пришли на встречу, вопрос несанкционированной торговли, на сегодня, отметил он, это одна из самых острых проблем, и не только Ленинского района.

«Несколько «предпринимателей» решили, что могут торговать чем угодно и где угодно, не обращая внимания на жильцов. Этого допустить нельзя, и никаких компромиссов здесь быть не может. Я обязательно обсужу этот вопрос с нашими правоохранительными органами, будем наводить порядок», — заключил глава города.

Развожаев осмотрел территорию возле торгового центра «Московский». Одна часть территории является придомовой, а другая — примыкает к торговому центру. Территория, равно как и дорога, находится в ненадлежащем состоянии. Из-за постоянного потока машин, со временем здесь продавились канализационные сети, и теперь отходы поступают в подвал прилегающего к дороге дома.

«Благоустроим территорию вокруг ТЦ «Московский». Дворы рядом частично приведены в порядок, а вот сама территория в ужасном состоянии, в ямах и ухабах, здесь проезжает огромное количество машин, в том числе, грузовых. Дорогу нужно ремонтировать. Сейчас идут работы на участке слева от кинотеатра «Москва», будем приводить в порядок всю эту территорию», — сказал губернатор.

Ольга Сурикова

Фото: правительство Севастополя