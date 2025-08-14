Карту радиуса возможного поражения украинскими дальнобойными ракетами «Сапсан» показала ФСБ

Спецоперация на Украине
14-08-2025

Ведомство ранее сообщило, что Россия сорвала планы по производству Украиной баллистических ракет «Сапсан». Их производство, уточняется, финансировала Германия. Как отмечают в ведомстве, Киев планировал использовать ракеты для ударов вглубь России.

В ходе совместной операции силовиков и Минобороны уничтожены  объекты ВПК Украины, задействованные в создании ОТКР «Сапсан».

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова
Фото: ФСБ России