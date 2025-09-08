Житель Ставропольского края похитил девочку-сироту в Крыму

В Следкоме возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий в отношении девочки-подростка в Ставропольском крае.

«В соцмедиа сообщается, что житель Ставропольского края, прибыв в Симферополь и познакомившись с несовершеннолетней девочкой-сиротой, увез её к себе домой без согласия опекуна», — сообщает ведомство.

По факту похищения ребенка Следкомом по Ставропольскому краю проводится проверка. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

