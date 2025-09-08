Сергей Бабий – кандидат в депутаты Совета Гагаринского района

Сергей Бабий – кандидат в депутаты Совета муниципального округа № 3 Гагаринского района Севастополя.

Родился 23 октября 1987 года в городе Днепродзержинске Днепропетровской области.

С 2014 года его жизнь неразрывно связана с Севастополем: сюда переехали его родственники, здесь он нашел своё призвание, создал семью и воспитывает сына.

По образованию маркетолог. В 2010 году окончил Украинский государственный химико-технологический университет, однако профессиональную деятельность связал не с офисной работой, а со строительной сферой.

Работать начал ещё студентом, совмещая учёбу и труд. С 2006 года по сегодняшний день прошёл путь от промышленного альпиниста до прораба.

Сегодня Сергей Бабий руководит процессами на строительных площадках города. Отвечает за то, чтобы каждый этап работ выполнялся чётко и слаженно — от организации людей и техники до взаимодействия с подрядчиками, поставщиками и контролирующими органами.

Главной ценностью для него является семья. Именно в Севастополе он встретил супругу, здесь появился на свет их сын. Забота о близких и желание обеспечить им достойную жизнь стали для него основой личной и профессиональной деятельности.

Стремится применить свои знания и опыт на новом уровне — в работе на благо жителей Гагаринского муниципального округа. Его цель — сделать Севастополь более удобным, безопасным и комфортным для жизни.