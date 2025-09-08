Борис Этенко — кандидат в депутаты Совета Ленинского района

Борис Этенко — кандидат в депутаты Совета Ленинского муниципального округа четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1

Родился 14 апреля 1999 года в Севастополе.

С 2006 по 2016 год учился в школе № 39, затем продолжил образование в Севастопольском филиале Московского института экономики и права, где получил степень бакалавра по специальности «Экономика и менеджмент». В 2023 году прошел профессиональную переподготовку по направлению «Юриспруденция».

В 2020–2021 годах проходил срочную службу в армии РФ, исполняя обязанности помощника гранатометчика. С детства занимался футболом, участвовал в городских, республиканских и международных турнирах, в том числе в 2011 году в Венгрии, и неоднократно становился победителем и призером соревнований. Сегодня он возглавляет футбольную команду «ЛДПР Севастополь», которая регулярно занимает призовые места.

Интерес к политике проявился еще в юном возрасте, так как семья всегда принимала активное участие в общественной и политической жизни. С 2014 года он работал агитатором, наблюдателем и членом избирательных комиссий.

С 2018 года состоит в ЛДПР и возглавляет молодежное направление партии в Севастополе. В 2021 и 2024 годах выдвигался кандидатом в депутаты на выборах разных уровней, продолжая активно участвовать в жизни города и партии.