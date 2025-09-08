Женщина ответит за удар шампуром

Жительница Севастополя предстанет перед судом за покушение на убийство.

Такая статья фигурирует в уголовном деле в отношении 43-летней местной жительницы.

По версии следствия, утром 25 июля обвиняемая пришла в гости к своей подруге и ее мужу. Несколько часов они распивали спиртные напитки. Произошла ссора, в ходе которой гостья ударила мужчину шампуром в грудь. Удар пришёлся в область сердца, но благодаря своевременной помощи потерпевший выжил.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Андрей Крымский

