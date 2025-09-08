Получить льготы участникам СВО станет проще

Вместо сбора множества справок, походов по инстанциям и многократного подтверждения статуса с 1 октября севастопольским участникам СВО достаточно будет одного заявления.

«Человек подает одно заявление. Сами органы формируют пакет документов с максимальным использованием уже имеющихся сведений. Причем созданная форма позволяет еще и напомнить лишний раз о том, что ему положена еще и другая мера поддержки, обратить его внимание на это», — рассказала директор департамента цифрового развития Севастополя Татьяна Черноусова.

К декабрю часть льгот начнет предоставляться в проактивном режиме.

Как только в систему поступит информация из Минобороны о новом участнике СВО, проживающем в Севастополе, ему автоматически придёт уведомление в личный кабинет на Госуслугах с перечнем доступных льгот. Останется лишь поставить галочки напротив нужных — и заявка уйдёт на исполнение.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города