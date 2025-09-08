Владислав Ойкин — кандидат в депутаты Совета Гагаринского района

Владислав Ойкин — кандидат в депутаты Совета Гагаринского муниципального округа четвёртого созыва по многомандатному округу №1.

Родился 8 мая 1981 года в рабочем поселке Романовка Саратовской области.

С 1996 по 1999 год учился в профессиональном училище №13, получив квалификацию мастера по растениеводству и тракториста-машиниста широкого профиля.

С 1999 по 2001 год проходил срочную службу в Военно-воздушных силах России в Нижегородской области.

После службы он работал в Государственной противопожарной службе Саратовской области с 2001 по 2017 год, занимая должность командира отделения. С 2017 по 2020 год трудился водителем в частной охранной организации в Подольске Московской области, а в 2020 году вернулся в противопожарную службу и работал пожарным до 2023 года.

С 2023 года проходит службу в Министерстве обороны России в 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, имеет звание младшего сержанта и участвует в специальной военной операции. За службу был награждён медалью «За отвагу».

Он воспитывает двоих детей и стремится совмещать службу с семейными обязанностями, оставаясь преданным делу и ответственным за свои решения.