Зданию ж/д вокзала в Севастополе вернули статус ОКН

Город
26-02-2026

Здание ж/д вокзала в Севастополе попало в список выявленных объектов культурного наследия. Такой ответ от городской прокуратуры получен историком и автором сообщества «Архитектура Севастополя» Степаном Самошиным.

Здание севастопольского вокзала утратило этот статус в 2014 году и не получило статус «выявленного ОКН».

Как сообщил Самошин, после обращений в прокуратуру и Следком, 150-летнее здание ж/д вокзала Севастополя включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Теперь в течение года должна быть проведена экспертиза и здание должны включить в перечень региональных ОКН. 

А затем — выдача охранного обязательства собственнику.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова
Фото: Telegram/Архитектура Севастополя