Как оформить цифровое удостоверение в MAX?

Россия
26-02-2026

Такое цифровое удостоверение позволяет не носить с собой бумажный документ.

QR-код пригодится в магазинах, учреждениях культуры, а также для подтверждения права на льготный проезд.

Подробная инструкция в карточках

Фото: правительство Севастополя

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 