Здание ЦКБ «Черноморец» может стоить до 500 миллионов рублей

На заседании правительства Севастополя утвердили список объектов для приватизации в 2026 году.

На аукцион предполагается выставить бывшие общественные бани на ул. Героев Севастополя. 17. В комплекте три нежилых здания: баня, проходная, котельная и земельный участок около 12 соток. Общая кадастровая стоимость порядка 25 миллионов рублей.

Нежилое здание с литерой «В» на Ленина, 74 вместе с участком по кадастру стоит около 37 млн.

В списке также Дом быта в Инкермане, национализированные апартаменты в Каче и здание ЦКБ «Черноморец».

По предварительным расчётам ДИЗО, только за него на торгах город сможет выручить не менее полумиллиарда рублей.

Рыночная стоимость объектов, которая ляжет в основу аукциона, ещё предстоит определить.

Андрей Крымский

