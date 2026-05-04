Севастополец шесть лет хранил револьвер брата, купленный еще при Украине

А история вскрылась, когда он начал с бывшей женой делить имущество. Его экс-супруга подала на раздел совместно нажитого в суд. Добровольно по решению суда он отказался передать ей полмиллиона рублей.

Тогда в его квартиру нагрянули судебные приставы — описывать имущество в счёт долга. Дома хозяина не оказалось , и в шкафу среди старых вещей приставы обнаружили предмет, похожий на пистолет.

Оказалось, что револьвер принадлежал его брату. Тот купил оружие ещё в 2012 году на Украине, а в 2016 году, задержанный забрал пистолет к себе и с тех пор хранил в своем в шкафу.

Ему теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Ольга Сурикова

