В Севастополе выступил цирк Ярослава Запашного

2 мая в Севастопольском цирке состоялось благотворительное представление программы «Тигры на земле и в воздухе» под руководством Ярослава Запашного. Мероприятие прошло при поддержке ФКП «Росгосцирк» и было приурочено к празднованию Дня Победы. Гостями стали участники СВО и члены их семей. Для них была создана по настоящему тёплая и праздничная атмосфера, наполненная вниманием, заботой и яркими эмоциями.

Зрители увидели насыщенную программу с участием заслуженных артистов России и лауреатов международных цирковых фестивалей. На манеже выступили воздушные гимнасты, акробаты, жонглёры, эквилибристы, артисты высшей школы верховой езды, а также дрессированные животные. Особый отклик у публики вызвали выступления с тиграми, кане-корсо и попугаями. Современное световое и звуковое оформление сделало каждое выступление ещё более зрелищным и запоминающимся. Главной задачей мероприятия стало выражение поддержки и благодарности семьям, а также создание для них праздника, который оставит тёплые воспоминания.

Благодарим всех партнёров и участников за вклад в проведение этого важного событии.

Фото Анны Корниловой