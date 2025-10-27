Наказание для мошенников, обманывающих пенсионеров, должно быть ужесточено

27-10-2025

Потеря даже незначительной суммы часто приводит к нервному срыву и ухудшению здоровья. А ведь только за последний год аферисты украли у пожилых людей в России порядка полутора миллиардов рублей.

ЛДПР вносит на рассмотрение в Госдуму законопроект, который сделает отягчающим обстоятельством хищение денег с банковских счетов у предпенсионеров и пенсионеров при заведении уголовных дел о мошенничестве.

В севастопольском отделении партии эту инициативу поддерживают всецело.

«Обманывать пожилых людей – самое подлое, на что способен человек. Люди старшего поколения прожили жизнь с честью и трудом, привыкли верить слову и помогать другим. Именно поэтому они особенно уязвимы перед мошенниками, которые пользуются их доверчивостью и душевной открытостью», – отметил координатор севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлёв.

В ЛДПР уверены – наказание за аферы против пожилых должно быть максимально суровым и неотвратимым.

Андрей Крымский

