Наказание для мошенников, обманывающих пенсионеров, должно быть ужесточено

Потеря даже незначительной суммы часто приводит к нервному срыву и ухудшению здоровья. А ведь только за последний год аферисты украли у пожилых людей в России порядка полутора миллиардов рублей.
ЛДПР вносит на рассмотрение в Госдуму законопроект, который сделает отягчающим обстоятельством хищение денег с банковских счетов у предпенсионеров и пенсионеров при заведении уголовных дел о мошенничестве.
В севастопольском отделении партии эту инициативу поддерживают всецело.
«Обманывать пожилых людей – самое подлое, на что способен человек. Люди старшего поколения прожили жизнь с честью и трудом, привыкли верить слову и помогать другим. Именно поэтому они особенно уязвимы перед мошенниками, которые пользуются их доверчивостью и душевной открытостью», – отметил координатор севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлёв.
В ЛДПР уверены – наказание за аферы против пожилых должно быть максимально суровым и неотвратимым.
Андрей Крымский