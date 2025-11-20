В Севастополе будут судить руководство строительной фирмы «Хауз Гуру» за мошенничество на 52 млн рублей

По версии следствия, с августа 2023 года по июнь 2024 года 36-летний обвиняемый из числа руководителей строительной фирмы «Хауз Гуру» предлагал жителям Севастополя и Крыма услуги по строительству частных жилых домов.

Получив предоплату, взятые на себя обязательства он не выполнил. Чаще всего вместо обещанного дома за 6-7 месяцев, обманутые клиенты получали «недострой», непригодный для эксплуатации и проживания.

В настоящее время потерпевшими признаны 16 жителей Севастополя и Республики Крым. По предварительным данным, сумма причинённого ущерба составляет свыше 52 миллионов рублей.

Фигурант уголовного дела задержан, он под домашним арестом.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливается круг иных лиц, причастных к совершению преступлений, а также других граждан, пострадавших от противоправной деятельности.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: полиция Севастополя