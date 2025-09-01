За восемь месяцев Крым посетило 5,3 миллиона туристов

С января по август 2025 года в Крым приехало более 5,3 миллиона туристов — это на 16% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

За летние три месяца полуостров посетили около 3,8 миллиона человек, что на 15% превышает показатель прошлого года. Самым популярным стал август — более 1,5 миллиона отдыхающих.

61% туристов приехали на автомобилях и автобусах через Крымский мост, 23% — на железнодорожном транспорте, 16% — через исторические регионы.

Южный берег принял 43% отдыхающих, западное побережье — более трети, восточное — 15%. Средняя загрузка гостиниц летом составила 70%, в Саках — 78%, Евпатории — 77%, Ялте — 76%.

Эксперты отмечают, что Крым стал лидером по росту туристического потока в России. Курортный сезон продолжается, и спрос на отдых остается высоким.

