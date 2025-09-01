На новом дублёре Вакуленчука началось движение

Городское хозяйство
1 сентября было открыто рабочее движение к детским садам и физкультурно-оздоровительному комплексу «Спартак».

«Работы на объекте велись в круглосуточном режиме, рабочее движение запущено с опережением графика», – сообщила начальник строительного управления АО «ВАД» по г. Севастополю Анна Максимова.

Дорога-дублер из асфальтобетона обеспечивает проезд к важным городским социальным объектам. Ее протяженность – 316 м, ширина – шесть метров. Дорога включает в себя две полосы: крайняя правая часть будет предназначена для парковки, посадки и высадки пассажиров, а левая – для сквозного движения. Расчетная скорость движения – 40 км/ч. Здесь также предусмотрены тротуары и непрозрачный шумозащитный экран, отделяющий дорогу от основной проезжей части.

Андрей Крымский

