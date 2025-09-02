Погода в Севастополе 2 сентября

Погода
02-09-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Ночью без осадков, утром,

днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер ночью юго-западный 3-8 м/с,

днем северо-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 17…19°,

днем 25…27°.

Фото: Елена Голос

