Погода в Севастополе 11 декабря

Поддержка участников СВО
11-12-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+5°,

днем +7…+9°.

Фото: Елена Голос

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

 