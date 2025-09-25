За гибель рабочего ответит заместитель директора предприятия

Трагедия произошла 18 сентября 2024 года. 46-летний мужчина занимался штукатурными работами в строящемся здании на Парковой. Они выполнялись без защиты и страховки. Работник упал с перекрытия 3-го этажа, с высоты более 7 метров. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Обвинение предъявлено заместителю генерального директора строительной компании, который должен был обеспечить безопасность работ. Он обвиняется по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

Расследование проведено следственным отделом по Гагаринскому району г. Севастополя ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю.

Уголовное дело направлено в суд.

