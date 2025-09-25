В Артбухте сносят дельфинарий: что будет на его месте?

Начался активный демонтаж конструкций бывшего дельфинария в Артиллерийской бухте.

Работы по сносу, стоимость которых оценивается более чем в 6,5 миллионов рублей, вступили в свою ключевую фазу. Как пояснил исполняющий обязанности вице-губернатора Максим Ковалёв, курирующий сферу городского хозяйства, задержки были связаны с необходимостью согласований, так как объект находится в исторической части города.

«Многие вещи согласовывают и архитектура, и культура, и наследие. Соответственно, поэтому это все затянуто. Но вместе с тем, главное, что к нему приступили, и эти работы будут выполнены достаточно быстро», — заявил Ковалёв.

Точных сроков окончания работ чиновник не назвал, сославшись на то, что в процессе могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, например, необходимость проведения археологических изысканий. При этом он заверил, что существенного увеличения стоимости работ не предвидится.

Что касается будущего этого знакового для многих севастопольцев места, то, по словам губернатора, здесь может появиться городской пляж с деревянными настилами и купальней с морской водой, «как было в советское время».

Глава города пообещал, что конкретный проект будет представлен общественности и вынесен на обсуждение архитектурно-художественного совета.

По словам Максима Ковалёва, сейчас главная задача – привести территорию в надлежащее состояние. После демонтажа здесь проведут косметический ремонт, чтобы пространство выглядело эстетично.

Дальнейшее планирование и процедуры по созданию нового объекта станут следующим этапом большой реконструкции набережной, которая протянется через Артбухту.

Иван Клепачёв.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города