Севастополец Андрей Граничка одержал победу на Чемпионате мира по паралимпийскому плаванию в Сингапуре

Андрей Граничка стал первым на дистанции 100 м брассом в классе SB5, преодолев дистанцию за 1 минуту 27,30 секунды и опередив ближайшего соперника испанца Антони Понсе Бертрана на две сотых секунды.

На этой дистанции именно нашему пловцу принадлежит действующий мировой рекорд, установленный на Паралимпийских играх 2021 года в Токио.

Накануне Андрей Граничка завоевал бронзовую награду в заплыве на 400 м вольным стилем в классе S6.

Тренируется наш паралимпиец в севастопольской Спортивно-адаптивной школе — Центре «Инваспорт» (тренер Ирина Мащенко).

Чемпионат мира завершится в эту субботу. Спортсмены сборной России выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Поздравляем нашего чемпиона с победой!

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города