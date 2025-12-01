Илья Журавлёв: поддержка матерей — это поддержка здоровья, безопасности и будущего России

На прошлой неделе вы приняли участие в расширенном заседании фракции ЛДПР в Госдуме под руководством Леонида Слуцкого. Расскажите, что стало центральной темой обсуждения?

Илья Журавлёв: Если говорить откровенно, мы обсуждали то, что формирует будущее страны, о защите прав и реализации прав матерей в России. Материнство – это основной фундамент для человека, который завтра будет строить общество, создавать культуру, развивать науку и защищать Родину. Родить ребёнка – это, безусловно, подвиг. Но ещё более важная задача – воспитать его, помочь понять ценности, выбрать правильные ориентиры и стать достойным гражданином.

Уверен, что многие матери разделяют убеждение о том, что воспитание детей требует времени, колоссальных сил и внимания. Это ежедневный труд, эмоциональный и интеллектуальный. Дать ребёнку качественное образование, развивать его способности, формировать характер и понимание мира – вот тот фундамент, на котором строится будущее человека и, в конечном счёте, государства. Наша задача – создать для родителей условия, чтобы они могли сосредоточиться на воспитании, а не на постоянной борьбе за выживание.

Какие решения предлагались на заседании?

Илья Журавлёв: Обсуждались инициативы, которые помогают не только женщинам пережить период рождения ребёнка, но и создавать условия для полноценного его развития.

Леонид Эдуардович Слуцкий обозначил важные первоочередные меры:

защита работающих матерей, чтобы воспитание ребёнка не угрожало их профессиональной жизни, а это запрет на увольнение женщин с детьми до 7 лет;

финансовая поддержка семей с маленькими детьми, признание заботы о ребёнке как труда, который имеет ценность для государства, на основании этого предложена «родительская зарплата» для многодетных семей;

укрепление кризисных центров, чтобы в сложной ситуации рядом всегда были люди и помощь;

решения в сфере алиментов, где главный ориентир – интересы ребёнка, и здесь государство должно стать гарантом безопасности полноценного воспитания детей, а значит иметь право на погашение государством алиментных долгов;

а также гуманное отношение к семьям, которые нуждаются в праве на исправление, то есть простыми словами – амнистия для матерей, чьи ошибки не носят тяжкого характера.

Партией также была учреждена Медаль «Мать солдата» для матерей и опекунов воинов, защищающих страну. Прямо на заседании, Леонидом Слуцким, первые медали были вручены матерям и бабушкам героев, ребят погибших в зоне СВО.

Хочу отметить, что помимо этого, мы говорили о дошкольном развитии, доступности образования и поддержке родителей, чтобы они могли быть рядом с ребёнком на самых ранних, формирующих этапах жизни. ЛДПР последовательно поднимает эти темы не первый год — сейчас важно придать им новый темп и силу, этот локомотив должен стать главенствующим, в политическом преобразовательном процессе.

Кто участвовал в обсуждении?

Илья Журавлёв: Скажу так, это был действительно широкоформатный и емкий разговор, это были не только парламентарии, но и эксперты-демографы, представители министерств, те, кто ежедневно работает с семьями и детьми. И самое важное — присутствовали сами матери, которые воспитали настоящих патриотов, достойных мужей Отечества. Именно они лучше всех знают, какие решения должны быть в приоритете.

Как эта работа будет продолжена?

Илья Журавлёв: Работа в этом направлении уже начата, мы выстраиваем площадки для обсуждений в регионах. В Севастополе мы обязательно проведём круглые столы и встречи с родителями, педагогами, врачами, с представителями общественной палаты города. Нам нужны реальный опыт и конкретные предложения от тех, кого напрямую касается этот архиважный вопрос. Будем вырабатывать механизмы для преобразования в системе поддержки материнства. Это один из путей от слов к реальным изменениям, которые должны уже сегодня интегрироваться в общество.

Вчера страна отмечала День матери – праздник особой благодарности. Можно ли сказать, что предложенные меры помогают укреплять уважение к материнскому труду не на словах, а на деле?

Илья Журавлёв: Да, и я скажу больше – именно такие меры делают уважение к материнству частью государственной политики. Ведь мама — это первый учитель, первый наставник, первый пример. Именно она растит будущего человека, который будет развивать промышленность, науку, культуру, защищать страну, создавать новые перспективы.

Какой фундамент мы заложим сейчас – таким и будет наше будущее, поэтому очень важно, чтобы ребёнок с детства впитывал человеческие, культурные и национальные ценности: уважение к старшим, любовь к своей истории, честность, трудолюбие, чувство собственного достоинства.

С уверенностью скажу, когда мы поддерживаем матерей, мы поддерживаем здоровье, безопасность и будущее России. И мы будем добиваться, чтобы эта забота была не эпизодом в жизни семьи, а прочной государственной линией, в конце концов, сегодняшними детьми будет строиться наше общее завтра.

Андрей Крымский

