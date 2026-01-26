Ялта и Севастополь вошли в топ-10 направлений для отдыха парами в январе

Город
26-01-2026

Таковы данные исследования сервиса бронирования Твил.ру.
⠀ 
Тройка лидеров выглядит так:

— Москва – 13% бронирований (средняя цена за ночь в отеле составляет 4655 рублей);
— Санкт-Петербург – 11% бронирований (4655 рублей за ночь);
— Сочи – 6% бронирования (4249 рублей за ночь).

Далее следуют Краснодар, где в среднем за одну ночевку попросят 3756 рублей, Ялта – 5570 рублей, Казань – 5390 и Севастополь – 4043 рубля.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Фото: Елена Голос