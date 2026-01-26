Штормовой ветер накроет ЮБК и восток Крыма сегодня вечером

Сильный ветер ударит по Южному берегу Крыма, Керчи и восточным районам уже с середины понедельника. По данным МЧС и синоптиков, в ночные часы порывы достигнут 17–22 м/с, а в горах — до 25 м/с.

Пик непогоды ожидается с 18:00 26 января до примерно 02:00 ночи, ослабевать ветер начнёт только к утру вторника.

Самая сложная обстановка — на ЮБК. В Ялте, Алуште, Гурзуфе, Форосе и Алупке ветер будет одновременно идти с моря и с гор. На Ай-Петри, Чатыр-Даге, Ангарском и Байдарском перевалах порывы усилятся из-за рельефа.

Будьте осторожны: возможны падения деревьев и обрывы ЛЭП. Машины лучше убрать из-под деревьев, пауэрбанки — зарядить, а без необходимости на открытые места не выходить.

