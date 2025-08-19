Яблочный Спас в храме преподобного Сергия Радонежского

Сегодня православные христиане отмечают Яблочный Спас. Это народное название православного праздника Преображения Господня. В церковной традиции он является одним из двенадцати великих праздников. И по обычаю тесно связан с завершением лета, сбором урожая и освящением плодов.

В храме Сергия Радонежского традиционно отслужили молебен с освящением плодов в благодарность Богу за новый урожай. Прихожане принесли корзины с яблоками и другими фруктами, созревающими в августе. Также на праздник можно нести и венки из полевых цветов, мак и лекарственные травы.

На входе в церковь была установлена огромная корзина со спелыми сезонными дарами природы. Оказалось, что в ней было около 40 кг фруктов. После завершения обряда освящения её всю раздали детям и взрослым, пришедшим на праздник. Также среди угощений были бутерброды, печенье, пирожки, конфеты, фрукты, чай и компот.

Корреспондент «Севкора» также освятил свою корзинку с фруктами, съел освященное яблоко и загадал желание.

Ольга Сурикова