Высокую концентрацию углеводородов в Азовском море поддерживают живые организмы

Наука
02-12-2025

Севастопольские ученые оценили степень загрязнения нефтью побережья и акватории юго-западной части Азовского моря.

Исследования показали, что на степень концентрации углеводородных соединений, зафиксированных в воде и взвешенных веществах, влияют природные факторы.

К ним относятся выходы природных газов, активная продукция живых организмов и значительные скопления выброшенной на берег водной растительности.

Андрей Крымский

