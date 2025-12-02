Три комплекта золотых медалей завоевала IT-сборная СевГУ

Студенты Севастопольского госуниверситета триумфально выступили на XVI Международной олимпиаде «IT-Планета». Конкуренцию нашим ребятам составляли больше 150 тысяч участников из России и стран СНГ.

Команда 3Dev победила в номинации «Космический кубок: Миссия «ЛУНА» Студенты разработали проект по планированию базы на Южном полюсе Луны. Их решение призвано обеспечить точное и эффективное размещение модулей базы, учитывая уровень освещенности, доступность ресурсов, в частности, водяного льда, и общую безопасность будущих лунных миссий.

В номинации «История и культура» не было равных проекту «Цифровое наследие». Он настроен на сохранение уникального культурного богатства Севастополя с помощью современных цифровых технологий – в первую очередь приложений виртуальной и дополненной реальности.

Ещё одно золото севастопольцы получили в номинации «Неограниченные возможности – Движение». Проект выпускников СевГУ представляет собой инновационную механически устойчивую накладку с анатомической формой и функцией компенсации массы для протеза голени. Разработка призвана обеспечить протезу три основные функции: механическую, массогабаритную и косметическую.

Андрей Крымский

Фото: sevsu.ru/novosti

