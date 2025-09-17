Выгул опасных собак будет под запретом

Комитет ГД одобрил законопроект о запрете детям и нетрезвым выгуливать опасных собак

Документ рекомендовано приять в первом чтении. Авторы инициативы отмечают, что собаки определенных пород представляют «потенциальную опасность для жизни и здоровья человека». В том числе речь идет о породах, обладающих «генетически детерминированными качествами агрессии и силы».

Ранее Правительство РФ поддержало эту инициативу. В список потенциально опасных включены, в частности, некоторые бульдоги, гибриды волка, питбульмастифы. К нетрезвым людям относятся те, кто находятся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Изображение сгенерировано ИИ

Андрей Крымский

