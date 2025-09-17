ПСБ в Севастополе запустил «Народный счет» со ставкой 25% годовых

ПСБ предложил новым клиентам накопительный счет «Народный». Для них в первые два месяца действует приветственная ставка в размере 25% годовых на сумму до 150 тыс. рублей.

Предложение также действует для клиентов, которые в течение трех месяцев не хранили средства на накопительных счетах в ПСБ и за последние полгода не имели действующих и закрытых вкладов в банке.

«Накопительный счёт удобен для свободного распоряжения деньгами и создания первоначальных накоплений. У него гибкие условия, нет срока и открыть его можно даже с небольшой суммой. Проценты выплачиваются ежемесячно, что позволяет сохранять сбережения от инфляции», – прокомментировал Илья Колесниченко, заместитель управляющего Севастопольским филиалом ПСБ.

По истечении приветственного двухмесячного периода по счету устанавливается базовая ставка. На текущий момент она составляет 5% годовых. По счету в любое время доступно снятие и пополнение средств. Проценты выплачиваются ежемесячно в дату открытия на минимальный остаток по счету.

«Народный счет» можно открыть в любом отделении ПСБ, а также в мобильном приложении или интернет-банке.

*Ставка 25% годовых по накопительному счету «Народный счет» действует для сумм менее 150 тыс. руб., в течение двух первых месяцев для клиентов, не имевших действующих накопительных счетов, а также для клиентов, у которых суммарный остаток на всех накопительных счетах ни в один из дней не превышал 1000 руб. за 90 дней до открытия накопительного счета «Народный счет» и (или) клиентов, не имевших срочных вкладов в течение 180 дней до открытия накопительного счета «Народный счет». По окончании первых двух месяцев действия ставки начисление и выплата процентов производятся по базовым ставкам, действующим в банке на дату окончания указанного периода. Для сумм, превышающих 150 тыс. руб., действует минимальная гарантированная ставка – 5% годовых. Подробная информация – на psb.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации.

